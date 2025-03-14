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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стив Керр: «Карри забьет еще тысячу трехочковых»

«Восемь тысяч? Кто знает, кто знает. Кажется, что совсем недавно он побил рекорд (Рэя Аллена), сколько там было, меньше трех тысяч? Если он сможет продолжать в том же духе поддерживать форму, ритм, то наберет еще тысячу.

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