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Мировое обозрение

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Правительство Мадьяра разрывает гигантский контракт на €63 млрд, заключённый при Орбане

Правительство Мадьяра разрывает гигантский контракт на €63 млрд, заключённый при Орбане

Правительство Венгрии объявило о расторжении 35-летнего концессионного соглашения на управление большей частью национальных скоростных дорог.

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