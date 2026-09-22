Адвокат Бурушко: за сданный багаж на всём маршруте отвечает авиакомпания

Адвокат Эдуард Бурушко рассказал, что при краже денег или вещей из сданного багажа пассажиру не нужно устанавливать, в каком аэропорту произошла пропажа: ответственность за чемодан на всём маршруте, включая пересадки, несёт авиакомпания.