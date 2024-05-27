Какую медицинскую помощь могут получить иностранцы в Мангистау?

Иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие (имеющие вид на жительство) на территории Казахстана, могут получить следующие медицинские услуги в полном объеме – это скорая медицинская помощь, первичная медико-санитарная помощь (ПМСП), дневная и круглосуточная стационарная помощь, паллиативная и медицинская реабилитация, лекарственное обеспечение и др, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу Мангистауского областного филиала НАО «Фонд обязательного медицинского страхования».
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