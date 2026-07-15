СБУ добрались до Тюмени! Предотвратили мощный теракт на нефтяном объекте Югры

ФСБ предотвратила теракт на нефтяном предприятии в ХМАО: задержан подозреваемый с самодельным взрывным устройством Сотрудники ФСБ России пресекли подготовку диверсионно-террористического акта на одном из предприятий нефтяной отрасли в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре.