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Газета.ру

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Кавшар предложил компенсировать учителям 50% первоначального взноса по ипотеке

Кавшар предложил компенсировать учителям 50% первоначального взноса по ипотеке

В России учителям должны получить возможность купить жилье с государственной поддержкой по федеральной программе с выплатой в размере 50% от первоначального взноса.

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