Bloomberg: Пентагону нужно восполнить запасы оружия на $6,5 млрд

Global Look Press/Norbert Eisele-Hein/http://imagebroker.com/#/search Министерству обороны США необходимо в приоритетном порядке восполнить запасы оружия на 6,5 миллиарда долларов после оказания помощи Украине, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на документ Пентагона.
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