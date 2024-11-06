Учёные Тульского университета создали нанокомпозитный материал для улучшения глюкометров

Молодые учёные Тульского государственного университета разработали гибридный нанокомпозитный материал, который содействует созданию компактных и эффективных биосенсоров для измерения уровня глюкозы в крови.
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