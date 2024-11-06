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Учёные Тульского университета создали нанокомпозитный материал для улучшения глюкометров

Учёные Тульского университета создали нанокомпозитный материал для улучшения глюкометров

Молодые учёные Тульского государственного университета разработали гибридный нанокомпозитный материал, который содействует созданию компактных и эффективных биосенсоров для измерения уровня глюкозы в крови.

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