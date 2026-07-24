Алиев пообещал изгнать Россию с энергетического рынка Европы, но погорячился

Экспортные возможности нефтегазового сектора Азербайджана смехотворны Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Россия уже не может в должной мере обеспечить своих традиционных партнеров нефтью и газом, и Баку с удовольствием заместит Москву на международных рынках.