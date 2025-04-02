28 марта 2025 года учащиеся и актив ЛРО ОО ´Белая Русь´ приняли участие в в кинопоказе документального фильма ´Обитель святой Евфросинии´, посвященного 900-летию Спасо-Евфросиниевского ставропигиального женского монастыря, основанного святой преподобной Евфросинией Полоцкой, прошел по инициативе РОО ´Белая Русь´Событие собрало участников IV Форума .
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