Блинкен осудил возможные односторонние шаги Израиля и Палестины

Свое негативное отношение к односторонним шагам, ведущим к росту напряженности, высказал лидеру Палестины Махмуду Аббасу и премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху госсекретарь США Энтони Блинкен 19 февраля сообщает пресс-служба Госдепа США.
Свое негативное отношение к односторонним шагам, ведущим к росту напряженности, высказал лидеру Палестины Махмуду Аббасу и премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху госсекретарь США Энтони Блинкен 19 февраля сообщает пресс-служба Госдепа США.
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