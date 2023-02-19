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Блинкен осудил возможные односторонние шаги Израиля и Палестины

Блинкен осудил возможные односторонние шаги Израиля и Палестины

Свое негативное отношение к односторонним шагам, ведущим к росту напряженности, высказал лидеру Палестины Махмуду Аббасу и премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху госсекретарь США Энтони Блинкен 19 февраля сообщает пресс-служба Госдепа США.

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