Батраков выйдет в стартовом составе «Галатасарая» в матче с «Касымпашей»

В составе «Галатасарая» в этом поединке значатся такие игроки, как Чакир, Санчес, Бардакджи, Якобс Торрейра, Сарп, Акгюн, Леау, Гюль, Йылмаз и российский полузащитник Алексей Батраков.
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