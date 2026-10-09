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Регионы России

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Батраков выйдет в стартовом составе «Галатасарая» в матче с «Касымпашей»

Батраков выйдет в стартовом составе «Галатасарая» в матче с «Касымпашей»

В составе «Галатасарая» в этом поединке значатся такие игроки, как Чакир, Санчес, Бардакджи, Якобс Торрейра, Сарп, Акгюн, Леау, Гюль, Йылмаз и российский полузащитник Алексей Батраков.

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