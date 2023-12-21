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«Коммерсант» узнал о скачке цен на продукты в России

«Коммерсант» узнал о скачке цен на продукты в России

С начала следующего года в России вырастут цена на продукты на 5-20%. Подорожание коснется широкого перечня товаров — от молочной продукции, кофе, соков, риса до кондитерских изделий, пишет газета «Коммерсант».

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