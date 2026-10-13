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Царьград

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Конец света настал: пастор Млакела назначил страшную дату на 12-13 октября. Счет на часы

Конец света настал: пастор Млакела назначил страшную дату на 12-13 октября. Счет на часы

Что известно о конце света 12-13 октября. Рассказываем, что заявил пастор Млакела.Очередная дата конца света — 12–13 октября 2026 года.

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