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Общественная палата и 52 НКО подписали соглашение о сотрудничестве

Общественная палата и 52 НКО подписали соглашение о сотрудничестве

Общественная палата России 29 июля подписала соглашение о сотрудничестве с 52 некоммерческими организациями и общественными объединениями для организации наблюдения за голосованием на выборах в Госдуму, которые пройдут 18–20 сентября.

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