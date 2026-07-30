Общественная палата и 52 НКО подписали соглашение о сотрудничестве

Общественная палата России 29 июля подписала соглашение о сотрудничестве с 52 некоммерческими организациями и общественными объединениями для организации наблюдения за голосованием на выборах в Госдуму, которые пройдут 18–20 сентября.
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