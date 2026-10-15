Покупки или продажи валюты необязательно должны быть частью бюджетного правила — интервенции ЦБ могут быть ситуативными, а не формульными, считает экономист «Сбера» и ВЭБ Александр Исаков.
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