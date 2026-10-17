В Новосибирской области злоумышленники под видом сотрудников ФСБ, Росфинмониторинга или поддержки Госуслуг выманивают у родственников участников СВО данные карт и коды из СМС, после чего списывают деньги со счетов, включая выплаты за погибших бойцов.