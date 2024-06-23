Москалькова назвала террором ракетный удар ВСУ по Севастополю

ИЗВЕСТИЯ Ракетная атака Севастополя боевиками Вооруженных сил Украины, в результате которой три человека погибли и около 100 получили ранения, является террором против мирного населения, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова 23 июня.
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