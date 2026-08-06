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В России заметно выросли продажи одного вида алкоголя

В России заметно выросли продажи одного вида алкоголя

По итогам первой половины 2026 года суммарные объемы продаж брюта (сухого игристого вина или шампанского с минимальным содержанием сахара) в России увеличились почти на 10 процентов в сравнении с тем же периодом 2025-го.

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