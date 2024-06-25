Российские хоккеисты завоевывают Кубок Стэнли уже девятый год подряд

Последний раз российские хоккеисты оставались без Кубка Стэнли в 2015 году. Сегодня, 25 июня, в Санрайзе (штат Флорида, США) прошел седьмой матч финальной серии плей-офф Кубка Стэнли, в котором местная «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз».