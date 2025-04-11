Аналитики повысили прогноз по элитному жилью из-за резкого роста спроса

Спрос на элитные новостройки в Москве побил рекорды последних четырех лет Если в конце прошлого года аналитики прогнозировали рост спроса в элитных новостройках на 10–15% в 2025 году, то сейчас повысили прогноз годового роста до 30% Рост спроса на элитные квартиры и апартаменты в новостройках Москвы превысил ожидания аналитиков.