Определены победители окружного этапа смотра-конкурса на звание «Лучший пожарный» и «Лучший начальник караула»

В Северном округе состоялся смотр-конкурс на звание «Лучший начальник караула» и «Лучший пожарный». Мероприятие проходило в спортивном зале на базе ГБОУ Школы№1476 под руководством Начальника отдела организации подготовки и применения сил Управления по САО Андрея Тарасова.