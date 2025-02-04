Торжество вандалов и гробокопателей

Увы! Все наши ноты и бумажные протесты для этих ублюдков пустое место! А как остановить этот сатанизм я не знаю! И, похоже, в нашем руководстве тоже не знают!

Гарибян Сусанна

Остановить это можно только жёсткими действиями. Главное для нас не забыть, что это происходит. Они показали себя во всей красе, Бог им за это воздаст. А мы должны после этого усвоить одно, эти подонки оскорбили самое святое, что мы храним, память о погибших воинах, спасших мир от коричневой чумы. Прощения за это быть не должно никому и никогда. Скоро опять приползут с протянутой рукой, а помощь мы оказывать им не должны ни в коем случае. Никаких связей, никакой торговли, никакого туризма... Для нас это проклятое место, болото человеческой подлости.