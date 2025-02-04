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Торжество вандалов и гробокопателей

Торжество вандалов и гробокопателей

В Прибалтике продолжают расправляться с «оккупационным» культурным наследием    Памятники советским солдатам уже подходят к концу, и теперь местные «дерусификаторы» перешли к демонтажу монументов времён Российской империи.

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Комментарии
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Ю
Юрий
Увы! Все наши ноты и бумажные протесты для этих ублюдков пустое место! А как остановить этот сатанизм я не знаю! И, похоже, в нашем руководстве тоже не знают!
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21 час.
Гарибян Сусанна
Остановить это можно только жёсткими действиями. Главное для нас не забыть, что это  происходит. Они показали себя во всей красе, Бог им за это воздаст. А мы должны после этого усвоить одно, эти подонки  оскорбили самое святое, что мы храним, память о погибших воинах, спасших  мир от коричневой чумы.  Прощения за это быть не должно никому и никогда. Скоро опять приползут с протянутой рукой, а помощь мы оказывать им не должны ни в коем случае. Никаких связей, никакой торговли, никакого туризма... Для нас это проклятое место, болото человеческой подлости.
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17 час.
Юрий Золотарев
Ничо-ничо-о, ребяты! ЗА ВСЁ  заплатите!! Дайте только срок.
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16 час.
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