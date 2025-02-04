EA схитрила с данными о продажах Dragon Age: The Veilguard: игру купило меньше 1,5 миллиона человекКомпания Electronic Arts пошла на хитрость при публикации финансового отчета, в котором стало известно, что игра Dragon Age: The Veilguard разошлась тиражом в 1,5 миллиона копий со дня релиза.