Киркоров пообещал отдать свой гонорар жителям Белгорода

Поп-король российский эстрады Филипп Киркоров, оказавшийся в центре скандала после посещения «голой» вечеринки блогерши Насти Ивлеевой в московском клубе «Мутабор», решил отдать часть своих денег жителям Белгорода.
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