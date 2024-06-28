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Царьград

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ЦБ России понизил курс доллара до отметки ниже 85 рублей

ЦБ России понизил курс доллара до отметки ниже 85 рублей

Банк России снизил официальный курс доллара 28 июня 2024 года.Этот показатель составил 84,964 и оказался ниже прошлого на 2,84 рубля.

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