Президент Франции Эммануэль Макрон во время ежегодного военного парада в честь Дня взятия Бастилии в Париже, 14 июля 2026 года © Benoit Tessier/ReutersВ проекте бюджета Франции на 2027 год предусмотрены €2,3 млн на переезд президента Эммануэля Макрона в офис после завершения его полномочий.