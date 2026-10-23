Президент Франции Эммануэль Макрон во время ежегодного военного парада в честь Дня взятия Бастилии в Париже, 14 июля 2026 года © Benoit Tessier/ReutersВ проекте бюджета Франции на 2027 год предусмотрены €2,3 млн на переезд президента Эммануэля Макрона в офис после завершения его полномочий.
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