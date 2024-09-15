Китай готовится к тайфуну

Тайфун «Бебинка», как ожидается, обрушится на восточное побережье Китая уже в воскресенье вечером и может представлять серьезную угрозу общественной безопасности, поскольку десятки миллионов отдыхающих отправляются в поездки по стране на праздник середины осени, пишет Bloomberg со ссылкой на власти Китая.