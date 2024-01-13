Хуситы по ошибке выпустили ракету по танкеру с российской нефтью. Это уже не первый подобный инцидент

Йеменские хуситы ошибочно атаковали танкер с российской нефтью в Аденском заливе Йеменские хуситы в Аденском заливе по ошибке выпустили ракету по, предположительно, перевозившему российскую нефть танкеру.
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