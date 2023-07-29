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Калеб Плант ударил Джермалла Чарло после взвешивания Кроуфорда и Спенса

Калеб Плант ударил Джермалла Чарло после взвешивания Кроуфорда и Спенса

Инцидент произошел за кулисами церемонии взвешивания к поединку между Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом.

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