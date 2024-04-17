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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юки Цунода о скептиках: «Рад, когда мне удается доказать таким людям их неправоту»

Цунода старается не обращать внимания на критиков в «Ф-1». Пилот «РБ» с самого начала карьеры в «Формулы-1» подвергался критике – в основном за отсутствие стабильности и большое количество ошибок.

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