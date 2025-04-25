Чубайс избежал в суде ответственности по миллиардным долгам

Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс на XI Гайдаровском форуме© РИА Новости / Евгений Биятов Арбитражный суд Москвы отказался привлечь Анатолия Чубайса к ответственности по миллиардным долгам компании "Лира", которая связана с бизнесменом Борисом Минцем, объявленным в розыск бенефициаром девелоперской O1 Group и экс-совладельцем финансовой группы "Открытие", следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.