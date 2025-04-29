Водитель «ВАЗ-2110» погиб после столкновения с опорой линии электропередач под Саратовом

В Воскресенском районе Саратовской области произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель автомобиля «ВАЗ-2110» не справился с управлением, после чего машина вылетела с дороги и врезалась в опору линий электропередачи.
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