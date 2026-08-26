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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Астон Вилла» покупает Джексона у «Челси» за рекордные для себя 47,5+17,5 млн фунтов

« Астон Вилла » согласовала с « Челси » трансфер  Николаса Джексона , сообщает The Athletic. Клуб из Бирмингема заплатит за 25-летнего нападающего 47,5 миллиона фунтов.

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