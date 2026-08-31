Отсчет пошел: когда в России начнется осень

Астрономическая осень в 2026 году начнется в России 23 сентября в 03:05 по московскому времени. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.
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