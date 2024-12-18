В Сети обсуждают новое фото 44-летней Джессики Симпсон: звезду не узнали даже фанаты

При взгляде на свежие фото звезды 2000-х не верится, что когда-то она весила 108 килограммов. Всего-навсего шесть лет назад Джессика Симпсон страдала от глубокой депрессии и алкогольной зависимости, которые, безусловно, сказывались и на ее внешнем виде.
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