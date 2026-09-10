Впервые с конца мая цена нефти Brent превысила 102 доллара за баррель Как показали итоги торгов на бирже, ноябрьский фьючерс на нефть ма.
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