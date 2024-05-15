Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Meerflieger
    Из всего сказанного тобой вытекает вывод: ты - тупой, самонадеянный щенок... Тебе, млять, подсказывают, КАК немножко ...Пару слов об арес...
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    Сейчас кому то должно было бы стать стыдно..........Пригожин победил ...

Москва и Пекин отвергли переговоры с Вашингтоном о контроле за ядерным оружием

Москва и Пекин отвергли переговоры с Вашингтоном о контроле за ядерным оружием

  Американское агентство Semafor со ссылкой на данные Госдепартамента США сообщило на днях о том, что Россия и Китай отказались от встреч с американскими официальными властями и представителями оборонного сектора по вопросу установления взаимного контроля за ядерным вооружением.

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