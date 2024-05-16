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Столько в минуту не получает никто: Известен гонорар Сергея Шнурова за одно выступление

Столько в минуту не получает никто: Известен гонорар Сергея Шнурова за одно выступление

"Mash" пишет, что минута выступления фронтмена группы "Ленинград" стоит 772 тысячи рублейTelegram-канал "Mash" выяснил, что рок-музыкант, склонный к эпатажным выходкам, за 45-минутное выступление на частном корпоративе получает порядка 34,7 миллионов рублей.

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