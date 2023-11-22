Заявлены новые решения президента по СВО после выборов AlexCoderЗаявлены новые решения президента по СВО после выборов AlexCoder Россиян предупредили о возможных изменениях Аналитики “Минченко консалтинг” предсказали новые решения президента России по итогам выборов в стране в 2024-ом году.
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