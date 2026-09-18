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Спикер парламента Приморья специально приехал в Чугуевку, чтобы проголосовать на выборах

Спикер парламента Приморья специально приехал в Чугуевку, чтобы проголосовать на выборах

ВЛАДИВОСТОК, 18 сентября, ФедералПресс. Председатель Законодательного собрания Приморья Антон Волошко проголосовал на выборах в Госдуму не по месту прописки, а на своем избирательном округе в селе Чугуевка – для этого он заранее подал соответствующее заявление в избирком.

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