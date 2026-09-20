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ТНВ студиясендә Гөлфия Абдулловага Sollers ST8 ачкычлары тапшырдылар

ТНВ студиясендә Гөлфия Абдулловага Sollers ST8 ачкычлары тапшырдылар

«Гаилә белән сайлыйбыз» ТНВ телемарафоны студиясендә Питрәч районыннан Гөлфия Абдулловага Sollers ST8 автомобиле ачкычын тапшырдылар.

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