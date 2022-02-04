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Главком ВСУ: Угрозы «российского вторжения» пока нет, но группировка войск на границе увеличивается

Главком ВСУ: Угрозы «российского вторжения» пока нет, но группировка войск на границе увеличивается

В настоящее время угрозы «российского вторжения» на Украину нет, однако российские войска продолжают прибывать в приграничные районы, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в эфире телеканала «1+1».

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