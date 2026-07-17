Зачем Трампу «чинагейт»?

К тому, что выборы 2020 года у него украли, Дональд Трамп многих уже успел приучить. В новой версии, которую президент США облек в форму обращения к нации, к этому добавились еще и промежуточные выборы 2018 года, а также сменился главный виновник.
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