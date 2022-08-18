В Швеции хамят Путину и думают, как снизить высокие счета за электричество

Правительство Швеции заявило, что хочет принять закон, обязывающий оператора государственной сети электропередачи помочь снизить высокие счета за электроэнергию для шведских домохозяйств и предприятий, ожидающиеся этой зимой ввиду сильных холодов.
Правительство Швеции заявило, что хочет принять закон, обязывающий оператора государственной сети электропередачи помочь снизить высокие счета за электроэнергию для шведских домохозяйств и предприятий, ожидающиеся этой зимой ввиду сильных холодов.
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