Из жизни идиотов

Президент Зе на Украине одобрил "закон о деколонизации", призванный ликвидировать все географические названия, так или иначе связанные с Россией и Советским Союзом.
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