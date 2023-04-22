СССР-Россия

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Из жизни идиотов

Из жизни идиотов

Президент Зе на Украине одобрил "закон о деколонизации", призванный ликвидировать все географические названия, так или иначе связанные с Россией и Советским Союзом.

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