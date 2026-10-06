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Ариэль Хукпорти («Филадельфия») получил травму в бесконтактной ситуации, подозревается разрыв ахилла

Через пять минут после начала первого предсезонного матча против «Нью-Йорка» резервный центровой «Филадельфии» Ариэль Хукпорти получил травму ноги в бесконтактной ситуации.

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