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Хабиб сделал прогноз на бой Исмагулов – Царукян: «Больше склоняюсь к победе Дамира»

На медиа-дне на турнире Eagle FC 51 в Атырау владелец лиги и экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов сделал прогноз на бой Дамира Исмагулова и Армана Царукяна: «Чуть-чуть больше склоняюсь к Исмагулову, 51 на 49.

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