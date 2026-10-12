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Пятый канал

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Украина на пороге железнодорожного коллапса

Украина на пороге железнодорожного коллапса

Украине в ближайшее время грозит железнодорожный коллапс. Об этом aif.ru заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, комментируя удары российских военных по локомотивам ВСУ.

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