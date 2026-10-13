«Друг, ты себя запустил»: ДиКаприо и его девушка привлекли внимание на чужой свадьбе

Актер отдыхает на Гавайях с итальянской моделью, и не все довольны его видом. Леонардо ДиКаприо LEGION-MEDIAЛеонардо ДиКаприо, которому 51 год, проводит отпуск на гавайском курорте в компании 28-летней Виттории Черетти.
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